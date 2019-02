Italiano trovato morto all'aeroporto di Barcellona: indagini

Michele Romano, 26enne originario di Isola Liri (Frosinone), è stato trovato morto mercoledì all'aeroporto di Barcellona. Secondo le autorità spagnole, il giovane sarebbe "precipitato dal tetto dello scalo". Indagini sono in corso per accertare la dinamica dei fatti e sarà eseguita anche l'autopsia. Michele, diplomato all'Ipsia e figlio di un consigliere comunale Pd, era arrivato sabato nella città catalana e cercava lavoro come pizzaiolo.