Giovane italiana caduta dal balcone a Malta, si indaga per violenza domestica

La polizia maltese ipotizza il reato di violenza domestica nella vicenda della 18enne Claudia Chessa, l'italiana che mercoledì scorso è caduta dal balcone dell'albergo nel quale alloggiava con il fidanzato. Secondo i media maltesi, comunque, al momento non si esclude alcuna ipotesi, comprese quelle di un gesto volontario o di una caduta accidentale per uso di droga. Il fidanzato, un 28enne, è stato interrogato dalla polizia e ascoltato in Tribunale, dove è stato multato per abuso di stupefacenti. L'uomo è stato però lasciato libero di rientrare in Italia ad Arzachena, il paese sardo dove vive anche la ragazza.