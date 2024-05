L'Italia non firma la dichiarazione Ue sui diritti Lgbt 

A non siglare il testo, oltre all'Italia, sono stati Ungheria, Romania, Bulgaria, Croazia, Lituania, Lettonia, Repubblica Ceca e Slovacchia. La dichiarazione, presentata dalla presidenza di turno belga, era stata preparata in occasione della Giornata Mondiale contro l'Omofobia, la Transfobia e la Bifobia . L'Italia, il 7 maggio, aveva aderito alla dichiarazione contro l'Omofobia, Transfobia, Bifobia del Servizio di Azione Esterna Ue e dei 27.

Dei 27 Stati Ue in nove , Italia compresa, non hanno firmato la dichiarazione per la promozione delle politiche europee a favore delle comunità Lgbtiq+ .

Tgcom24

Gli Stati firmatari "si impegnano in particolare ad attuare strategie nazionali per le persone Lgbtiq+ e a sostenere la nomina di un nuovo commissario per l'uguaglianza quando sarà formata la prossima Commissione. Chiedono inoltre alla Commissione di "perseguire e attuare una nuova strategia per migliorare i diritti delle persone Lgbtiq durante la prossima legislatura, stanziando risorse sufficienti e collaborando con la società civile".

Nel corso della riunione di alto livello in cui è stata presentata la dichiarazione la segretaria di stato per l'eguaglianza di genere, Marie-Colline Leroy, ha sottolineato che "la presidenza belga del Consiglio dell'Ue ha deciso di porre la questione dei diritti delle persone Lgbtiq al centro dell'agenda europea, riunendo a Bruxelles i ministri degli Stati membri dell'Ue responsabili dell'uguaglianza, il Commissario europeo per l'uguaglianza e la società civile".

I Paesi firmatari della dichiarazione sono: Belgio, Polonia, Danimarca, Cipro, Irlanda, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Malta, Estonia, Austria, Finlandia, Germania, Portogallo, Slovenia, Francia, Svezia, Spagna.

Meloni: "Il governo in prima linea contro l'omotransfobia "In occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha dichiarato che "è nostro compito tenere alta L'attenzione della comunità internazionale sulle persecuzioni e sugli abusi che in molte nazioni del mondo, vengono ancora perpetrati in base all'orientamento sessuale". Parole che riprendono quanto affermato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Discriminazioni e violenze inaccettabili, che ledono la dignità delle persone e sulle quali i riflettori non devono mai spegnersi. Anche su questo fronte, il governo è, e sarà, sempre in prima linea", ha aggiunto il premier.