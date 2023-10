Un'israeliana sui social: "Mia nonna, 85 anni, presa in ostaggio da Hamas"

"Questa è mia nonna ed è stata catturata e portata a Gaza".

Il messaggio è stato scritto sui social da una donna israeliana, che ha postato la foto di sua nonna rapita, Yaffa Adar, 85 anni, chiedendo aiuto. L'autrice dell'appello, Adva Adar, spiega che Yaffa è stata presa in ostaggio da Hamas mentre si trovava in uno dei kibbutz nel quale sono arrivati i miliziani armati, che l'hanno portata via. Nella foto l'anziana è su un veicolo circondata da palestinesi, con una coperta rosa.