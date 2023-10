Israele, l'università di Tel Aviv ricorda gli ostaggi e le vittime di Hamas

Israele, l'iniziativa in ricordo delle vittime di Hamas

Ciascuna delle sedie vuote nell'aula porta l'immagine di una vittima israeliana del devastante attacco di Hamas del 7 ottobre. Come spiega Haaretz, la mostra è nata su iniziativa del sindacato studentesco dell'università, insieme a un'iniziativa internazionale chiamata "Uniti contro il terrorismo" che afferma di aver organizzato manifestazioni e allestito mostre nei principiali atenei degli Stati Uniti e in Europa, per "dare sostegno gli sforzi di diplomazia pubblica di Israele ed esporre gli orrori dell'attacco terroristico di Hamas".