Israele, Debora mamma in un kibbutz: "I nostri figli ci chiedono perché vogliono farci del male"

In collegamento con "Mattino Cinque News" c'è Debora Anav, mamma di due bambine attualmente in un kibbutz vicino Kfar Aza, luogo di distruzione in Israele da parte dei militari di Hamas. "Quel sabato non siamo stati attaccati direttamente, fortunatamente abitiamo più verso il centro, ma come tutti ci siamo svegliati in una realtà che è un incubo". Quindi la donna prosegue: "Da quel giorno è cambiato tutto, viviamo giornate caotiche. I nostri figli hanno visto tutto e ci chiedono perché questi uomini vogliono farci del male, sono domande difficili alla quale noi genitori non sappiamo rispondere".

"Non c'è nessuna normalità, niente scuole né lavoro - ha proseguito Debora - cerchiamo di fare quello che possiamo, raccogliere vestiti per i soldati e le famiglie che si sono spostate più a sud. Durante il giorno portiamo i bambini in un club a giocare, un modo per farli stare insieme e ritrovarci anche con amici e parenti, il resto del tempo restiamo chiusi in casa. Quando suona la sirena abbiamo solo novanta secondi per prendere le bambine e andare dal nostro vicino di casa che ci ospita nel suo bunker. Dopo gli attacchi viviamo un'ansia perenne" ha concluso la donna.