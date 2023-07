Israele, nuove proteste contro la riforma giudiziaria

In Israele le persone contrarie alla riforma giudiziaria sono tornate per la 27esima settimana (più di 6 mesi) in piazza, mentre il governo Netanyahu da lunedì intende dare un'accelerata al provvedimento alla Knesset.

Come di consueto, la protesta maggiore è avvenuta a Tel Aviv dove, secondo i media, una prima stima ha riferito di circa 140mila presenze. Altre dimostrazioni di protesta si sono tenute a Gerusalemme, Haifa, Karkur, Beer Sheva e altrove.