Attacco a Israele, in sedia a rotelle e senza un occhio: ecco chi è la mente del blitz con i deltaplani

Scampato a ripetuti attentati

Il comandante del braccio armato di Hamas, le brigate Ezzedin al-Qassam che hanno battezzato i micidiali missili che piovono su Israele, vive in clandestinità - non si vede una sua foto in pubblico dal 2001 - e porta sul corpo i segni dei ripetuti attentati a cui è miracolosamente scampato: si ritiene sia costretto a muoversi in sedia a rotelle, che abbia perso un occhio, forse anche un braccio.