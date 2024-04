Israele, il ministro degli Esteri Katz: fermiamo l'Iran e i suoi missili | E posta immagini del Colosseo e della Torre Eiffel come possibili bersagli

Su X, il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, nel giorno del "Natale di Roma", ricorda al mondo, e alla Capitale, attraverso un'immagine non proprio benaugurante, cosa potrebbe capitare se l'Occidente dovesse sottovalutare ancora le minacce dell'Iran, non prendendo le dovute contromosse, e schierandosi apertamente al fianco di Tel Aviv.

"Il mondo deve designare l'IRGC (il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica) come organizzazione terroristica e sanzionare il programma iraniano di missili balistici, prima che sia troppo tardi", si legge ancora, mentre una foto del Colosseo, ipotetico bersaglio di Teheran, fa da cornice alla frase: "Missili iraniani in arrivo in una città vicino a te. Fermiamo l'Iran prima che sia troppo tardi".

Più tardi, il ministro "raddoppia", pubblicando un video che mostra la Torre Eiffel di Parigi come altro ipotetico bersaglio, accompagnato dalla frase: "La rivoluzione iraniana: in arrivo in una città vicino a te. Fermiamo l'Iran prima che sia troppo tardi".