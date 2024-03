Israele, Netanyahu invia delegazione per trattative sulla tregua | Ma Gallant tuona: "Offensiva anche a nord contro Hezbollah"

Fotogallery - Budapest, Ilaria Salis in tribunale ancora in catene

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 175.

Netanyahu ha autorizzato l'invio di una delegazione a Doha e al Cairo con ampio potere decisionale per trattative su tregua e rilascio ostaggi. Intanto però il ministro della Difesa Gallant annuncia che lo Stato ebraico "estenderà la sua offensiva al nord e. aumenterà gli attacchi" contro gli Hezbollah in Libano. L'alto commissario dell'Onu per i diritti umani Volker Türk ha affermato che Israele ha una responsabilità significativa sulla catastrofe umanitaria a Gaza. Israele bombarda anche Aleppo, in Siria, provocando decine di morti. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani: "Temo che il conflitto in Medioriente possa allargarsi, ma noi dobbiamo fare tutto il possibile perché non accada".