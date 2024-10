Medioriente, un conflitto che parte da lontano: come ci siamo arrivati

Ma se i confini del Medioriente sono stati decisi dopo la guerra mondiale, perché vengono condannati così tanto gli accordi Sykes-Picot? La loro cattiva fama è dovuta soprattutto a Lenin, che dopo la Rivoluzione Russa rese noti tutti i documenti nascosti nei cassetti dello zar per mostrare l'ipocrisia degli imperi europei e la necessità di uno Stato socialista. Lo scandalo fu enorme all'epoca, perché Francia e Gran Bretagna si erano impegnate a non spartirsi le terre ex ottomane prima di essersi consultate con i futuri vincitori della guerra e con le popolazioni locali. In generale, neanche gli accordi successivi al conflitto mondiale furono i soli diretti responsabili della situazione attuale. All'epoca divisioni come quelle tra sunniti e sciiti non rivestiva la stessa importanza che poi fece esplodere lo scontro con l'Iran dopo la Rivoluzione Islamica di Khomeini del 1979. Il fallimento della rivolta panaraba per l'indipendenza dalle potenze occidentali si unì alla richiesta dei locali ai francesi di amministrare la Siria come un'unica entità statuale, e non divisa in due regni distinti come invece voleva Parigi.