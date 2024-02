Gaza, ancora raid israeliani: decine di morti | Netanyahu: "Entreremo a Rafah a prescindere dall'accordo sugli ostaggi"

"C'è una visione per la pace in Medioriente, ma viene destabilizzata dal terrore e il terrore non può essere accettato in alcun modo. La soluzione a due Stati non può essere raggiunta se non ci sono le garanzie di sicurezza". È quanto ha detto il presidente israeliano Isaac Herzog, durante il suo intervento alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza. Secondo il capo di Stato, "è giusto offrire una visione di pace, ma dobbiamo aggiungere un elemento di realtà. Non può accadere se non c'è una vera soluzione per la sicurezza di Israele".