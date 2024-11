Hamas boccia la tregua breve a Gaza, progressi in Libano | Sette morti in Israele per i razzi di Hezbollah

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 392. L'Iran sta per sferrare una risposta "brutale" al raid israeliano di sabato. L'ayatollah Khamenei, infatti, ha dato ordine al Consiglio per la sicurezza nazionale di prepararsi: "La portata dell'attacco di Israele è stata troppo grande per essere ignorata e non rispondere significherebbe ammettere la sconfitta". Da Hamas è arrivata l'ennesima spallata alle prospettive di un cessate il fuoco a Gaza: "Sosteniamo una fine permanente della guerra, non una temporanea", ha detto il leader senior del movimento. I negoziati invece sembrano fare timidi passi avanti sul fronte nord: il segretario di Stato americano Blinken ha confermato che sono stati fatti "buoni progressi" verso un'intesa con Hezbollah. Questo nonostante la guerra continui a mietere vittime in Libano, mentre nel nord di Israele i razzi dei miliziani sciiti hanno ucciso sette persone in due attacchi a Metula e vicino a Haifa, tra i bilanci più gravi per Tel Aviv dall'inizio della guerra.