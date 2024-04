Media Israele: "L'Egitto propone liberazione 33 ostaggi, unici vivi" | Tel Aviv replica: intesa in tempi brevi o entriamo a Rafah

Le forze israeliane avrebbero organizzato in più occasioni attacchi aerei e bombardamenti contro aree nel Sud della Striscia di Gaza designate in precedenza come "zone sicure", causando la morte di diversi civili palestinesi. Lo scrive l'emittente "Nbc News", i cui inviati hanno riportato direttamente un totale di sette attacchi aerei israeliani: sei nella città di Rafah, che attualmente ospita più di un milione di rifugiati in fuga dal conflitto, e uno ad Al Mawasi, che in precedenza è stata designata proprio da Israele come una zona umanitaria sicura. Gli attacchi sarebbero avvenuti a partire dallo scorso gennaio fino ad aprile.