Gaza, Israele si dice pronto a entrare a Rafah | Hamas pubblica video di un ostaggio israelo-americano

Fotogallery - Migranti alla deriva nell'Atlantico per tre mesi: diretti alle Canarie sono finiti in Brasile | Nove morti

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 202.

Mentre negli Usa montano le proteste universitarie contro l'impegno della Casa Bianca nel sostenere lo Stato ebraico, l'esercito israeliano sarebbe pronto a entrare a Rafah. Uno scenario che, secondo il confinante Egitto, sarebbe "pericoloso e inefficace". Il premier israeliano Netanyahu afferma che i campus universitari americani "sono come le Università tedesche negli Anni Trenta". Hamas pubblica un video dell'ostaggio israelo-americano di 23 anni, Hersh Goldberg-Polin. Nelle immagini, non datate, il giovane denuncia la negligenza del governo Netanyahu e chiede che si agisca per il suo rilascio. Il presidente americano Joe Biden incontra una bambina americana di quattro anni tenuta in ostaggio dai fondamentalisti della Striscia. I due italo-egiziani arrestati martedì sono stati rilasciati ma restano le accuse tra cui quella di terrorismo. Il portavoce delle brigate Al Qassam di Hamas lancia il suo appello alle nazioni arabe: "Sostenete la nostra resistenza, Israele non ci ha sconfitto".