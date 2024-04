Israele chiede all'Onu "tutte le sanzioni possibili" contro l'Iran | Teheran: "Non vogliamo la guerra con gli Usa | Khamenei: "Gerusalemme sarà dei musulmani"

Fotogallery - Palestinesi in preghiera sulle macerie di Gaza City per la fine del Ramadan

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 192.

Resta alta la tensione tra Stato ebraico e Iran dopo l'attacco con centinaia di droni e missili da crociera lanciato nella notte tra sabato e domenica e neutralizzato da Iron Dome e jet alleati. L'ambasciatore israeliano all'Onu, Gilad Erdan, chiede al Consiglio di Sicurezza "tutte le sanzioni possibili" contro Teheran. L'Iran, da parte sua, invoca il diritto all'autodifesa: "Non avevamo scelta, ma la questione per noi è conclusa e non vogliamo la guerra con gli Usa". Salvo poi avvertire: "Se sosterrete Tel Aviv, siamo pronti a colpire le basi americane nella regione". La Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei, ha tuonato che Gerusalemme "sarà nelle mani dei musulmani e il mondo musulmano celebrerà la liberazione della Palestina". Secondo il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, il Medioriente "è sull'orlo del baratro". Telefonata di 25 minuti tra Joe Biden e Benjamin Netanyahu: il presidente Usa ha annunciato che Washington non parteciperà a un'eventuale offensiva di risposta contro l'Iran.