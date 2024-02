Israele, colloquio di 40 minuti tra Biden e Netanyahu | L'Egitto "costruisce un muro per gli sfollati" da Gaza

Fotogallery - A Kabul apre Abzar, la biblioteca con gli utensili in prestito per le piccole imprenditrici afghane

Il premier Benjamin Netanyhau ha avuto un colloquio telefonico di 40 minuti con il presidente americano Joe Biden sul conflitto di Gaza. Secondo i media statunitensi, l'Egitto sta costruendo un sorta di "mega recinto" chiuso da alte mura nel deserto del Sinai, vicino al confine, nel caso in cui si dovesse verificare un esodo degli sfollati palestinesi. Almeno 8 persone sono morte nei nuovi raid israeliani sferrati su Rafah e Jabalia. Lo Stato ebraico ha lanciato un monito a Hezbollah: "Possiamo attaccare anche Beirut". Gli Usa e molti Paesi arabi stanno lavorando a un piano dettagliato per una pace comprensiva tra israeliani e palestinesi che include "una cronologia fissa" per la nascita dello Stato palestinese. Il piano non piace però ai ministri della desta radicale al governo Netanyahu: "Ci opporremo". Punto chiave del progetto il raggiungimento di un cessate il fuoco iniziale tra Israele e Hamas di sei settimane, durante le quali gli Usa annuncerebbero la formazione di un governo palestinese ad interim.