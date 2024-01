Genocidio, Israele sotto accusa all'Aja | Netanyahu: "Abbiamo visto un mondo alla rovescia"

Fotogallery - Freddo polare in Nord Europa, in Svezia toccati i -43 gradi

Fotogallery - Spagna, plastica fuoriuscita da un cargo invade le spiagge: è allarme in Galizia

Fotogallery - Ecuador, uomini armati irrompono in diretta tv: la fuga dei dipendenti e la risposta della polizia

La guerra in Medioriente giunge al giorno 98.

All'Aja udienza per l'accusa a Israele di commettere genocidio. Secondo il Sudafrica, "Tel Aviv sta commettendo un genocidio". Immediata la replica: "Il Sudafrica è il braccio giuridico di Hamas". E il premier Netanyahu dice: "Abbiamo visto un mondo alla rovescia: Israele è accusato di genocidio mentre sta combattendo il genocidio". Intanto la Marina iraniana ha sequestrato una petroliera nelle acque del Golfo di Oman in seguito a "un ordine del tribunale" che autorizzava la mossa. L'Egitto sta preparando una nuova proposta per lo scambio tra gli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas e i prigionieri palestinesi.