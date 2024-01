Israele ammette: uccisa per errore una bimba di 4 anni | Save the Children: 10 minori al giorno amputati a Gaza

Fotogallery - Freddo polare in Nord Europa, in Svezia toccati i -43 gradi

La guerra in Medioriente giunge al giorno 94.

La polizia di Israele ha ammesso di aver ucciso per errore una bambina palestinese di 4 anni durante il tentativo di neutralizzare l'uomo alla guida di un'auto schiantatosi contro un checkpoint in Cisgiordania. Save the Children: "Più di 10 bambini al giorno, in media, hanno perso una o entrambe le gambe a Gaza dall'inizio del conflitto tre mesi fa". Due giornalisti sono stati uccisi in un attacco israeliano a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Il capo dell'esercito dello Stato ebraico: "Combatteremo a Gaza tutto l'anno".