Israele: "Smantellata la struttura militare di Hamas nel nord di Gaza" | "Uccisi i capi battaglione del massacro nel kibbutz Be'eri"

La guerra in Medioriente giunge al giorno 93.

L'esercito israeliano annuncia di aver "completato lo smantellamento" delle capacità militari di Hamas nel nord di Gaza e di aver ucciso il comandante del battaglione Nuseirat, Ismail Siraj, e del suo vice, Ahmed Wahaba, responsabili del massacro del 7 ottobre nel kibbutz di Be'eri e in altre comunità di confine. Secondo i media isrealini, le Idf hanno scoperto alcune gabbie che si ritiene siano state costruite da Hamas per imprigionare gli ostaggi israeliani. La Striscia di Gaza intanto è allo stremo e, secondo l'Onu, "la carestia è dietro l'angolo". Medici Senza Frontiere evacua il personale dall'ospedale Al-Aqsa. Il segretario di Stato americano Antony Blinken lancia un appello per "evitare escalation tra Israele e Libano".