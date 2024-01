Attentato Iran, Al Arabiya: "L'Isis rivendica la strage a Kerman" | Lo Stato islamico sui social: "Colpire ovunque ebrei e cristiani"

Fotogallery - Freddo polare in Nord Europa, in Svezia toccati i -43 gradi

La guerra in Medioriente giunge al giorno 91.

Le esplosioni a Kerman, in Iran, che hanno provocato almeno 84 morti, sono state attribuite all'Isis dalla Magistratura iraniana. In seguito, con un post su Telegram citato da Al Arabiya online, lo Stato islamico ha rivendicato la responsabilità e sui social ha invitato a "colpire ovunque ebrei e cristiani". Dal Libano sono stati sparati due razzi anticarro, uno dei quali ha centrato un'abitazione nella città israeliana di Metula. Nasrallah, leader di Hezbollah: "L'uccisione del numero due di Hamas in Libano Al Arouri è una palese aggressione israeliana". Intanto Il segretario di Stato americano Blinken vola in Medioriente con l'obiettivo di ottenere un aumento immediato degli aiuti a Gaza.