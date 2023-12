Israele, Netanyahu: "Il futuro di Gaza sarà discusso solo dopo la sconfitta di Hamas"

La guerra in Medioriente giunge al giorno 87.

Almeno il 40% della popolazione della Striscia di Gaza è a rischio carestia, secondo l'Agenzia Onu per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi (Unrwa). Uno dei fondatori dell'ala militare di Hamas, Abdel Fattah Ma'ali, è stato ucciso in un bombardamento israeliano a Gaza. Per il premier israeliano Benjamin Netanyahu, "la guerra proseguirà ancora per molti mesi. L'obiettivo è riprendere il controllo della zona di confine tra la Striscia di Gaza e l'Egitto". Poi lancia un monito: "Noi assestiamo duri colpi agli Hezbollah. Se loro estenderanno la guerra, subiranno colpi che nemmeno si immaginano. Lo stesso vale per l'Iran". E su Gaza afferma: "Il suo futuro sarà deciso solo dopo la sconfitta di Hamas". Intanto, l'esercito israeliano annuncia che cinque brigate impegnate in operazioni di terra nella Striscia, stanno per lasciare Gaza. Intanto gli Usa prevedono di ritirare la portaerei Gerald Ford dal Medioriente.