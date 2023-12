Netanyahu: "La guerra continuerà per molti mesi, non cedo a pressioni" | Poi lancia avvertimenti a Hezbollah e Iran | Israele: distrutta cellula terroristica a Gaza

La guerra in Medioriente giunge al giorno 86.

Per il premier israeliano Benyamin Netanyahu, "la guerra proseguirà ancora per molti mesi. Sono impegnato a respingere le pressioni internazionali per mettere fine alla guerra". Poi lancia un monito: "Noi assestiamo duri colpi agli Hezbollah. Se loro estenderanno la guerra, subiranno colpi che nemmeno si immaginano. Lo stesso vale per l'Iran". Intanto l'esercito israeliano annuncia di avere eliminato una cellula terroristica a Gaza City: decine di guerriglieri uccisi. I mediatori del Qatar riferiscono a Israele che Hamas ha "accettato in linea di principio" di riprendere i colloqui sul rilascio di circa 40 ostaggi detenuti a Gaza in cambio di una settimana, o due, di pausa nei combattimenti". Nuovo allarme dell'Onu: "A Gaza il 40% della popolazione è a rischio denutrizione".