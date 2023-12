Gaza, interrotta ogni telecomunicazione | Usa abbattono droni e missili Houthi sul Mar Rosso

Dal terremoto in Siria e in Turchia al conflitto in Medioriente: il 2023 con gli occhi di Medici Senza Frontiere

La guerra in Medioriente giunge al giorno 82.

Proiettili dell'artiglieria israeliana hanno colpito i piani superiori della sede della Mezzaluna Rossa palestinese a Khan Yunis: ci sono vittime. Interrotte tutte le telecomunicazioni a Gaza. Hamas e la Jihad Islamica hanno respinto la proposta egiziana di sostituire il loro governo a Gaza in cambio di un cessate il fuoco permanente. Per la prima volta dopo il 7 ottobre torna a parlare Yahya Sinwar, leader di Hamas a Gaza: "Non ci sottometteremo mai a Israele". Il ministro della Difesa israeliano Gallant: "Attaccati da sette fronti, abbiamo reagito su sei". Un razzo anticarro sparato dal Libano ha colpito in Galilea la chiesa del villaggio di Ikrit, a ridosso del confine.