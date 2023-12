Netanyahu: "Non ci fermeremo finché non avremo vinto" | La moglie del premier israeliano scrive al Papa: "Intervenga per gli ostaggi"

Dal terremoto in Siria e in Turchia al conflitto in Medioriente: il 2023 con gli occhi di Medici Senza Frontiere

La guerra in Medioriente giunge al giorno 80.

"Non ci fermeremo finché non avremo vinto", dice il primo ministro israeliano Netanyahu. "L'unico modo per liberare i nostri ostaggi è sconfiggere Hamas e garantire che Gaza non costituisca più una minaccia per Israele", aggiunge. E la moglie di Netanyahu scrive al Papa: "Intervenga per gli ostaggi". Il presidente palestinese Abbas, intanto, esprime la speranza che questo Natale "segnerà la fine della guerra israeliana contro il popolo palestinese a Gaza". Raid israeliano sul campo profughi Maghazi a Gaza: i morti sarebbero almeno 70. Il bilancio nella Striscia sale a 20.424 morti.