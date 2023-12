Israele, i tre ostaggi uccisi per errore sventolavano una bandiera bianca | Ucciso un diplomatico francese in un bombardamento a Gaza

Fotogallery - Sparatoria in un campus a Las Vegas

La guerra in Medioriente giunge al giorno 72.

Morto un altro ostaggio israeliano a Gaza. Secondo un'indagine preliminare dell'esercito israeliano, i tre ostaggi uccisi venerdì dai soldati avevano innalzato un bastone con un pezzo di stoffa bianca. Inoltre le truppe non "hanno seguito le regole d'ingaggio dell'esercito". Israele annuncia di aver arrestato nei giorni scorsi 90 operativi Hamas nell'ospedale Gaza nord. Netanyahu: "Gaza smilitarizzata quando sarà sotto nostro controllo, la guerra va avanti". Intanto il capo del Mossad vedrà il premier del Qatar per riprendere i colloqui sugli ostaggi. Niente accordo al Consiglio europeo: saltano le conclusioni. Le Forze di difesa israeliane recuperano i corpi di altri tre giovani presi in ostaggio da Hamas durante il maxi attacco del 7 ottobre: due avevano 19 anni, il terzo 28.