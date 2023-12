Israele: "Tre ostaggi uccisi per un tragico errore a Gaza" | Il capo del Mossad in Qatar per riprendere colloqui

La guerra in Medioriente giunge al giorno 71.

Israele ammette: "Tre ostaggi uccisi per un tragico errore a Gaza". A Tel Aviv proteste per l'uccisione degli ostaggi da parte del fuoco amico. Intanto il capo del Mossad vedrà il premier del Qatar per riprendere i colloqui sugli ostaggi. Niente accordo al Consiglio europeo: saltano le conclusioni. Le Forze di difesa israeliane recuperano i corpi di altri tre giovani presi in ostaggio da Hamas durante il maxi attacco del 7 ottobre: due avevano 19 anni, il terzo 28. Un raid israeliano colpisce Al-Shabura, a Rafah, un campo profughi palestinese nel sud della Striscia di Gaza, distruggendo due edifici residenziali e uccidendo almeno 13 persone.