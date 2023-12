Israele: "Avanti anche senza il sostegno internazionale" | Germania, arrestati 4 militanti di Hamas: pianificavano attentati

La guerra in Medioriente giunge al giorno 70.

Un raid israeliano colpisce Al-Shabura, a Rafah, un campo profughi palestinese nel sud della Striscia di Gaza, distruggendo due edifici residenziali e uccidendo almeno 13 persone. Netanyahu replica al duro affondo di Biden, secondo cui Israele sta perdendo sostegno mondiale, e avverte: "Andremo avanti nella guerra contro Hamas nonostante le pressioni internazionali". Dopo l'annullamento del viaggio del capo del Mossad in Qatar per riaprire la trattativa sugli ostaggi, insorgono i familiari dei rapiti: "Netanyahu spieghi lo stop ai colloqui con Hamas". Intanto in Germania quattro militanti di Hamas sono stati arrestati con l'accusa di aver pianificato attacchi contro istituzioni ebraiche in Europa.