L'Assemblea Onu approva bozza che chiede cessate fuoco a Gaza | Biden attacca Netanyahu: "Israele sta perdendo sostegno mondiale"

La guerra in Medioriente giunge al giorno 68.

L'Assemblea Onu approva una bozza che chiede cessate fuoco a Gaza. Durissimo attacco di Joe Biden nei confronti di Netanyahu: "E' lui che non vuole i due Stati coi palestinesi, Israele sta perdendo il sostegno di tutto il mondo". Il presidente Usa lo ha detto durante un evento elettorale a Washington. Intanto il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian afferma: "Gli Usa e Israele non riusciranno mai a distruggere Hamas perché è radicato nella realtà del popolo palestinese". Il capo dell'agenzia delle Nazioni Uniti per i rifugiati palestinesi (Unrwa) Philippe Lazzarini dichiara: "Nella Striscia i civili stanno vivendo l'inferno in Terra". Wall Street Journal: "Israele inizia a pompare acqua di mare nei tunnel a Gaza".