Gaza, Hamas: "Israele riavrà gli ostaggi vivi solo alle nostre condizioni" | "Vogliamo il califfato con Gerusalemme capitale"

La guerra in Medioriente giunge al giorno 67.

Continuano i combattimenti tra Hamas e Israele, dopo il veto americano su una risoluzione del Consiglio di Sicurezza che chiedeva un "cessate il fuoco umanitario" a Gaza. L'ex ministro degli interni di Hamas, Fathi Hammad, afferma che Gerusalemme "sarà la capitale non solo della Palestina e di un Stato indipendente, ma di un Califfato islamico". C'è stato un colloquio telefonico di 50 minuti tra Netanyahu e Putin particolarmente duro con diversi scambi di accuse. Intanto Israele ribadisce che "non ha alcun piano per spostare la popolazione palestinese di Gaza fuori dalla Striscia". Netanyahu invita i miliziani di Hamas ad arrendersi: "E' finita, non morite per Sinwar". Di contro Hamas avvisa Tel Aviv: "I vostri ostaggi toneranno solo alle nostre condizioni".