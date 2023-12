Hamas: "Ostaggi? Non torneranno senza negoziati" | Netanyahu: "Arrendetevi, non morite per Sinwar" | Dal Qatar: "Si tratta"

La guerra in Medioriente giunge al giorno 66.

Mentre continuano i combattimenti tra Hamas e Israele, l'Onu lancia l'allarme: "A Gaza c'è l'inferno sulla Terra. Metà della popolazione nella Striscia sta morendo di fame". Dallo Yemen i ribelli sciiti Houthi prenderanno di mira tutte le navi nel Mar Rosso dirette in Israele, se la Striscia "non riceverà il cibo e le medicine necessarie". C'è stato un colloquio telefonico di 50 minuti tra Netanyahu e Putin particolarmente duro con diversi scambi di accuse. Intanto il Qatar prosegue gli sforzi di mediazione per assicurare un nuovo cessate il fuoco e per il rilascio di altri ostaggi. Israele accusa Hezbollah di lanciare razzi a pochi metri da una base Onu. Netanyahu invita i miliziani di Hamas ad arrendersi: "E' finita, non morite per Sinwar". Di contro Hamas avvisa Tel Aviv: "I vostri ostaggi non torneranno senza negoziati".