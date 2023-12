Netanyahu: "Il veto degli Usa è giusto, la guerra a Hamas non si ferma"

Fotogallery - Sparatoria in un campus a Las Vegas

La guerra in Medioriente giunge al giorno 65.

Gli Usa hanno bloccato con il veto la risoluzione del Consiglio di Sicurezza Onu che chiedeva il "cessate il fuoco umanitario a Gaza" e definiva la situazione umanitaria "catastrofica". "Aggressivo, immorale e una palese violazione di tutti i valori e i principi umanitari", commenta il presidente palestinese Abu Mazen. Per il premier israeliano Netanyahu, invece, "la posizione degli Usa è giusta. La guerra a Hamas non si ferma". Il bilancio dei morti a Gaza, intanto, sale a 17.700. Gli Usa approvano d'urgenza vendita di munizioni per tank a Israele.