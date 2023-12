Il veto degli Usa blocca la risoluzione Onu per il cessate il fuoco a Gaza | Media Israele: "Per Idf 3-4 settimane per fine operazione a Khan Yunis"

L'ambasciatore di Israele presso le Nazioni unite, Gilad Erdan, ha ringraziato il presidente americano Joe Biden per "essere rimasto fermamente" al fianco di Israele, dopo che gli Stati Uniti hanno posto il veto alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza che chiedeva un cessate il fuoco immediato a Gaza. "Un po' di luce respinge molta oscurità", dice in un comunicato l'ambasciatore Gilad Erdan, alludendo a Hanukkah. "È scioccante che mentre Hamas lancia razzi su Gush Dan dai centri abitati nel sud di Gaza, le Nazioni Unite siano impegnate in una deliberazione sconnessa su una risoluzione distorta che è diretta dalla parte sbagliata e non condanna nemmeno Hamas", aggiunge l'ambasciatore. "Un cessate il fuoco - sottolinea - è possibile solo con il ritorno di tutti gli ostaggi e la distruzione di Hamas".