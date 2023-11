Gerusalemme, attentato a una fermata dell'autobus: quattro morti | Hamas rilascia 8 ostaggi, Israele 30 prigionieri

Nella guerra in Medioriente Israele e Hamas hanno trovato in extremis l'accordo per un'ulteriore estensione della tregua a Gaza.

E i fondamentalisti fanno sapere di volerla prolungare ancora. A Gerusalemme quattro israeliani sono rimasti uccisi in un attentato a colpi d'arma da fuoco compiuto da due uomini alla fermata di un autobus. Giovedì in tutto sono stati liberati otto ostaggi: due donne russe nel pomeriggio e cinque israeliane in tarda serata, assieme a un 18enne. Resterebbero detenuti ancora 145 ostaggi. Nella notte Israele rilascia 30 detenuti palestinesi. Per gli Usa, non è ancora il "momento per un cessate il fuoco permanente" nella Striscia. E il Segretario di Stato, Antony Blinken, chiede zone sicure per i civili a Gaza. Egitto e Qatar premono per una tregua di altri due giorni.