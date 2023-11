Alle 6 è scattata la tregua a Gaza, ma Israele intercetta un razzo dalla Striscia | Hamas rilascerà 13 donne e bambini della stessa famiglia

Prosegue la guerra in Medioriente.

Alle 6 italiane (le 7 locali) è scattato il cessate il fuoco tra Israele e Hamas a Gaza per consentire lo scambio di ostaggi dello Stato ebraico con detenuti palestinesi, in entrambi i casi donne e bambini. Dopo l'inizio ufficiale della tregua, però, l'Iron Dome israeliano ha intercettato un razzo sparato dalla Striscia. Nel pomeriggio saranno liberati 13 ostaggi israeliani - i primi di una lista di 50 già in mano a Netanyahu - in cambio di 39 palestinesi. Lo Stato ebraico bombarda postazioni di Hezbollah (non citato nell'accordo) in Libano, dopo il lancio di numerosi missili da parte del gruppo sciita contro il territorio d'Israele. Intanto è stata bloccata a Gaza l'evacuazione dell'ospedale al-Shifa dopo l'arresto del personale medico e del direttore, accusato da Israele di avere permesso l'utilizzo della struttura come "comando e centro di controllo di Hamas".