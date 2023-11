Prosegue la guerra in Medioriente.

Tra Israele e Hamas sarebbe stato trovato l'accordo per la liberazione di 50 ostaggi. Secondo il quotidiano Haaretz Hamas intende rilasciare 30 bambini, 8 madri e 12 donne, in cambio di 150 palestinesi e 4 giorni di tregua. Saranno "10 gli ostaggi rilasciati ogni giorno di tregua". Netanyahu: "L'intesa sugli ostaggi è la decisione giusta". Tv israeliana: "Prime persone liberate forse giovedì". Martedì sera è stato convocato il gabinetto di guerra a Tel Aviv. Un raid di Israele nel sud del Libano ha provocato diverse vittime, tra cui due giornalisti. Uno dei reporter è una donna, mentre una terza vittima è il producer della troupe. Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha in programma di recarsi in Israele all'inizio della prossima settimana.