La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 372. Una fonte Onu ha affermato che Israele ha nuovamente aperto il fuoco contro postazioni Unifil nel Libano meridionale, ferendo altri due caschi blu, di origine cingalese. In una di queste basi è dispiegato il contingente italiano, che afferma: "Non abbandoniamo le basi". L'esercito israeliano: "E' stato un errore". Al summit del Med9 di Pafo Giorgia Meloni ha fatto asse con Emmanuel Macron e Pedro Sanchez per condannare gli attacchi dell'esercito israeliano alle truppe Unifil in Libano. "È inaccettabile e non deve più ripetersi", l'avvertimento lanciato all'unisono dai leader di Italia, Francia e Spagna, e scritto nero su bianco in una dichiarazione congiunta. Duro anche il presidente Usa Joe Biden che ha detto che "Israele non deve più colpire le forze Unifil". Sul ritiro della missione, Crosetto ha spiegato che "se ne parlerà all'Onu la settimana prossima". Già giovedì Israele aveva colpito tre basi della missione Unifil, di cui due italiane, causando due feriti. In serata un attacco con droni dal Libano ha provocato danni in una città a nord di Tel Aviv.