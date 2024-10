Israele minaccia rappresaglia, Teheran sospende e poi riattiva i voli | Hamas: "Il 7 ottobre un attacco glorioso" | In Libano truppe israeliane vicino all'Unifil

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 367. Hamas celebra il 7 ottobre: "Attacco glorioso". Teheran cancella tutti i voli ma poi revoca anticipatamente lo stop. Macron a Netanyahu: "Sostegno incrollabile, ma è tempo di una tregua". Gallant minaccia l'Iran annunciando attacchi simili a quelli effettuati "a Gaza e Beirut". Teheran replica affermando di essere pronta a rispondere e avverte Netanyahu: "Non giocare con il fuoco". Poi paragona Israele all'Isis e invita ad "agire contro Hitler dei nostri tempi". Intanto, è stata diffusa l'identità della settima vittima dell'attentato a Jaffa del primo ottobre: è un cittadino italo-israeliano. Mentre continuano gli attacchi di Tel Aviv sulla Striscia di Gaza, Hezbollah ha dichiarato di aver respinto un nuovo "tentativo" di infiltrazione dell'esercito di Tel Aviv nel sud del Libano. I media libanesi denunciano nuovi attacchi israeliani su Beirut sud.