Israele, attacchi in Libano con decine di caccia: colpiti 300 obiettivi di Hezbollah in 24 ore | Raid su una scuola-rifugio a Gaza

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 352. Si alza il livello dello scontro fra Stato ebraico e Hezbollah. Lo Stato ebraico lancia nuovi attacchi aerei con decine di caccia nel sud del Libano, colpendo 290 postazioni dei fondamentalisti sciiti in sole 24 ore. L'ambasciata statunitense a Beirut alza l'allerta al livello massimo. Non si è fatto attendere il contrattacco, con le sirene risuonate in molte località nel nord di Israele. Un altro raid, stavolta nella Striscia contro una scuola-rifugio, ha provocato invece almeno 17 morti, tra cui otto bambini e più di 30 feriti, secondo quanto riferisce la Protezione civile di Gaza. Tel Aviv sostiene di aver colpito un gruppo di miliziani di Hamas che usavano la struttura per attaccare le truppe israeliane e di aver preso tutte le misure per limitare danni ai civili. L'ayatollah iraniano Ali Khamenei dichiara: "Se le nazioni islamiche usano il loro potere interiore, il regime sionista verrà rimosso dal posto che si trova nel cuore della comunità islamica".