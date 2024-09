La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 340. Il capo dell'Unrwa, l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, ha detto che la campagna di vaccinazione di massa a Gaza contro la poliomielite potrebbe essere sospesa dopo che l'Idf ha fermato un convoglio sotto la minaccia delle armi. Hamas: "Senza l'ok di Israele all'accordo, gli ostaggi non vedranno la luce". I morti palestinesi a Gaza superano quota 40mila.