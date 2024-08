Media: "Coloni sparano in Cisgiordania, un morto e tre feriti" | Hamas chiede una "giornata di rabbia" | L'Idf salva un ostaggio a Gaza

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 327. Almeno un palestinese è stato ucciso e altri tre sono rimasti feriti dopo che i coloni israeliani hanno aperto il fuoco nel villaggio di Wadi Rahhal, in Cisgiordania, vicino a Betlemme. Hamas risponde chiedendo una giornata di rabbia proprio in Cisgiordania. Il portavoce dell'Ufficio Onu per gli aiuti umanitari (Ocha), Jens Laerke, ha smentito che siano state fermate le operazioni di soccorso salvavita nella Striscia di Gaza. "Non c'è stata alcuna decisione di fermarle, non c'è mai stata, siamo lì da 10 mesi, quindi sono in corso dove possibile". Nella Striscia un nuovo raid israeliano ha provocato diversi morti. Un ostaggio israeliano, Qaid Farhan al-Qadi, 53 anni, appartenente a una comunità beduina, è stato tratto in salvo vivo dalle truppe dell'Idf dopo uno scontro a fuoco con miliziani di Hamas in un tunnel nel sud della Striscia.