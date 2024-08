La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 325. Israele alle 4:30 di domenica mattina ha operato un attacco preventivo contro Hezbollah contro postazioni lanciamissili per evitare la rappresaglia del "partito di Dio" prevista per le 5:00 "per l'omicidio di Fuad Shukr". Secondo fonti dell'Idf sarebbero stati circa seimila tra razzi e droni pronti a cadere su Israele. Tel Aviv ha poi comunicato di aver effettuato raid su centinaia di obiettivi in territorio libanese. Lo scudo di Israele ha intercettato diversi razzi (circa 300) comunque lanciati. L'attacco è terminato qualche ora dopo e Hezbollah ha comunicato che "per oggi" le operazioni sono finite. Netanyahu: "Quello che è successo oggi non è la fine della storia, non si conclude qui". Nasrallah: "Superate le linee rosse". In serata un boato a Tel Aviv, e Hamas rivendica un attacco. Intanto, sono ripresi a Il Cairo i negoziati per arrivare a un cessate il fuoco su Gaza. Media arabi: "Si lavora a una tregua di 72 ore". Ma Hamas respinge le nuove condizioni di Israele per un accordo.