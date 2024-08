La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 320. Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, avverte: "Il tempo per accordo su tregua sta per scadere. Gli Stati Uniti rifiutano

un'occupazione israeliana a lungo termine di Gaza". Blinken è a Doha, tappa del suo tour in Medioriente per spingere verso un'intesa. Netanyahu dice di non essere "sicuro che ci sarà un accordo" alla vigilia della ripresa dei colloqui, prevista per giovedì in Egitto. Intanto, l'esercito israeliano recupera a Gaza i corpi di sei ostaggi, tra cui quelli di Chaim Peri, Yoram Metzger, Yagev Buchstab, Nadav Popplewell e Avraham Munder. L'Idf annuncia di aver colpito una scuola a Gaza City sostenendo che fosse un centro di comando di Hamas e l'agenzia di difesa civile di Gaza sostiene che nell'attacco sono morte almeno 12 persone. Secondo Joe Biden "Israele dice di poter trovare una soluzione per il cessate il fuoco ma Hamas si sta tirando indietro". Hezbollah ha annunciato di aver lanciato raffiche di razzi contro postazioni dell'esercito israeliano sulle alture occupate e annesse del Golan. L'esercito israeliano: "Il nord sotto tiro, 100 razzi dal Libano".