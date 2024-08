Iran: "Puniremo Israele, ma no a escalation" | Biden-Harris in Situation Room per crisi | Razzi su base in Iraq, feriti militari Usa

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 305. La tensione nella regione è altissima. L'Iran ha ribadito che intraprenderà un'azione per "punire" Israele a causa dell'uccisione del leader di Hamas Haniyeh, ma che non vuole un'escalation. Il ministro degli Esteri israeliano Katz: "Teheran ci ha informato che intende attaccarci". Due razzi, intanto, sono stati lanciati contro una base in Iraq che ospita truppe americane: diversi militari sono rimasti feriti. E nella Situation Room della Casa Bianca Biden e la sua vice Harris si sono riuniti con il team della sicurezza nazionale per discutere gli sviluppi della situazione. L'Onu per la prima volta ha ammesso il possibile coinvolgimento di alcuni dipendenti dell'agenzia Unrwa negli attacchi del 7 ottobre contro Israele.