La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 302. Per il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, "l'assassinio di Ismail Haniyeh, ha arrecato un duro colpo agli sforzi per il cessate il fuoco". Khalil Al-Hayya, alto funzionario di Hamas e possibile successore di Ismail Haniyeh: "Il suo sangue porterà alla vittoria". Secondo media arabi, l'Iran potrebbe attaccare Israele il 12 o 13 agosto, in occasione dell'anniversario della "Distruzione del Tempio". Per il Nyt, Washington sarebbe pronta a mandare altri caccia in Medioriente. In merito alle voci circolate sulla possibile chiusura dello spazio aereo, in accordo con gli Usa, in Grecia e a Cipro vista l'escalation, il governo cipriota chiarisce che "i voli da e per Cipro si svolgono normalmente".