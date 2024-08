Delta Air Lines e United Airlines hanno sospeso i voli per Tel Aviv dopo che l'Iran ha giurato vendetta contro Israele in seguito all'assassinio del leader politico di Hamas Ismail Haniyeh. La decisione di sospendere i voli per Tel Aviv è stata presa lo stesso giorno in cui il Dipartimento di Stato Usa ha emesso un avviso di viaggio in cui si raccomandava ai cittadini americani in Israele di evitare il confine con il Libano e la Siria a causa delle crescenti tensioni tra Hezbollah e Israele.