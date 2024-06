La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 266. Secondo fonti diplomatiche, citate da Times of Israel, l'Egitto e gli Emirati Arabi Uniti sono pronti a partecipare a una forza di sicurezza nel dopoguerra a Gaza. "Sosteniamo fermamente l'accordo del presidente Biden, che Israele ha accettato, e ora Hamas deve accettare, o subirne le conseguenze". Lo ha detto il ministro della Difesa, Yoav Gallant, prima di lasciare gli Usa dove si è recato in visita di Stato. "Hamas sarà presto sconfitta e siamo pronti ad affrontare gli Hezbollah al nord. Abbiamo i mezzi e le capacità", ha detto il capo dell'aviazione Tomer Bar. Dopo Germania e Olanda, anche gli Usa pronti a evacuare i propri cittadini in Libano.