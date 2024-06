Israele approva i piani per un'offensiva in Libano: "Con una guerra totale Hezbollah sarà distrutto"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 257. Cresce il timore di uno scontro totale imminente tra Israele e gli Hezbollah libanesi. L'esercito israeliano ha fatto sapere che i piani operativi per un'offensiva in Libano sono stati "approvati e validati", accelerando "la prontezza delle forze sul terreno". L'annuncio arriva nel mezzo dei ripetuti attacchi di Hezbollah e dei gruppi palestinesi alleati in Libano nel nord di Israele, che fanno crescere il timore di un conflitto più ampio. "In una guerra totale, Hezbollah sarà distrutto e il Libano sarà duramente colpito", ha scritto su X il ministro degli Esteri Israel Katz.