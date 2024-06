Migliaia in piazza contro governo in Israele, c'è anche l'ex ministro Gantz | Esplode un blindato a Rafah: morti otto soldati

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 254. Almeno 19 persone sono morte negli attacchi aerei israeliani lanciati la scorsa notte contro edifici situati a est di Gaza City. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Le forze di difesa israeliane rendono noto che otto soldati sono rimasti uccisi nell'esplosione di un veicolo corazzato vicino alla città di Rafah, nel sud di Gaza. C'è anche l'ex membro del gabinetto di guerra Benny Gantz tra le migliaia di persone che sono scese in piazza in diverse città di Israele per protestare contro il governo, chiedendo di raggiungere un accordo per il rilascio degli ostaggi.