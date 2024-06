Israele nella "lista nera" dell'Onu, ira di Netanyahu: "Loro con Hamas"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 246. L'Onu inserisce Israele nella "lista nera" per aver commesso gravi violazioni contro i bambini. Netanyahu replica: "Le Nazioni Unite sostengono Hamas". Secondo quanto riporta il Times of Israel, il ministro del gabinetto di guerra israeliano Gantz si appresta ad annunciare l'uscita dal governo. Il Qatar avverte il gruppo fondamentalista islamico: "Accetti l'accordo o via da Doha".